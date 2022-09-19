В Бурятии горели два нежилых дома

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Один дом сгорел дотла



За сутки в Бурятии горели два нежилых дома, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



О первом возгорании стало известно ночью 18 сентября. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании дома в селе Шаралдай Мухоршибирского района.



Когда прибыли пожарные, горел пол на втором этаже кирпичного нежилого 12-квартирного дома. Для ликвидации открытого огня понадобился час.



В результате пожара выгорели полы на площади 77 квадратных метров.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.



Второе возгорание произошло днём 18 сентября по улице Заводской в селе Новоильинск Заиграевского района.



Когда пожарные прибыли на место, пламя уже полностью охватило нежилой дом. Открытый огонь ликвидирован за 15 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри полностью на площади 81 квадратный метр, кровля обрушилась.



Причина – та же, что и в первом случае.



Для установления виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и полицейскими.



