Один дом сгорел дотла
За сутки в Бурятии горели два нежилых дома, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
О первом возгорании стало известно ночью 18 сентября. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании дома в селе Шаралдай Мухоршибирского района.
Когда прибыли пожарные, горел пол на втором этаже кирпичного нежилого 12-квартирного дома. Для ликвидации открытого огня понадобился час.
В результате пожара выгорели полы на площади 77 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Второе возгорание произошло днём 18 сентября по улице Заводской в селе Новоильинск Заиграевского района.
Когда пожарные прибыли на место, пламя уже полностью охватило нежилой дом. Открытый огонь ликвидирован за 15 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри полностью на площади 81 квадратный метр, кровля обрушилась.
Причина – та же, что и в первом случае.
Для установления виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и полицейскими.
В Бурятии горели два нежилых дома
Происшествия, Фото:
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