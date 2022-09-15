С начала года в Бурятии в ДТП с мотоциклами погибли пять человек

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Зарегистрировано 119 аварий с мототранспортом



УГИБДД по Бурятии сообщило об итогах операции «Мотоцикл», которая состоялась с 1 по 10 сентября.



Всего было проверено около 346 единиц мототранспорта. В отношении водителей, допустивших нарушение ПДД, составлено 197 административных материалов:



- за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 15;

- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством - 55;

- за управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не пристегнутых мотошлемах – 57.



С начала года в Бурятии зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Пять человек погибли, а 74 получили травмы различной степени тяжести.



В 75 ДТП водители не имели прав управления транспортом, 27 мотоциклистов находились в состоянии алкогольного опьянения, в 47 случаях – без мотошлемов.



Автомобилистам следует учитывать, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд, поэтому необходимо быть внимательными при выполнении маневров, смотреть в зеркала и включать указатели поворота, а также избегать резких перестроений на проезжей части.

