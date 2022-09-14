Мальчик погиб, спасая мать от пьяного отчима
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка. Его зарезал 46-летний отчим.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 13 мая. Мужчина жил в квартире дома на улице Хоца Намсараева вместе с сожительницей, её 17-летним сыном и их общей маленькой дочерью. В тот день у девочки был день рождения, и она с матерью и братом днём гуляла и каталась на аттракционах в парке.
Её отец к семье не присоединился. Вместо этого весь день в квартире распивал алкоголь.
Вечером, когда семья вернулась домой, пьяный мужчина стал оскорблять женщину. Он попытался выгнать её из дома, после принялся избивать.
За мать вступился сын. Он заслонил её от отчима и попытался остановить пьяного мужчину.
- В ответ обвиняемый схватил нож, после чего в присутствии матери и маленькой сестры нанес подростку клинком удар в грудь. Подросток упал на диван. Злоумышленник, продолжая орудовать ножом, нанёс им сожительнице удар в живот, и затем – ещё один удар в грудь подростку, который пытался подняться на ноги, чтобы защитить мать. После этого обвиняемый убежал из квартиры. Женщина, теряя сознание, успела позвонить в скорую медицинскую помощь. Её с сыном госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней от полученных повреждений несовершеннолетний скончался. Жизнь женщине благодаря оказанной врачебной помощи удалось спасти, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Убийцу в тот же день задержали на улице сотрудники патрульной службы полиции.
Он обвиняется по статьям «Покушение на убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью» и «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, совершённое с особой жестокостью».
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Улан-Удэ предстанет перед судом убийца 17-летнего подростка
Происшествия, Фото:
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