В Бурятии пожар загубил 70 жизней









































Ранним утром 9 сентября загорелся курятник в местности Зубай села Иволгинск в Бурятии.- К месту вызова выехали два отделения пожарной части №24. По прибытию пожарных надворные постройки (свинарник и курятник) были полностью охвачены огнём на площади 114 квадратных метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара погибли 10 свиней и 60 куриц. Надворные постройки уничтожены огнём полностью.Причина возгорания и сумма материального ущерба устанавливаются.