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В Бурятии пожар загубил 70 жизней

В Бурятии пожар загубил 70 жизней
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Крупный пожар произошёл ранним утром

Ранним утром 9 сентября загорелся курятник в местности Зубай села Иволгинск в Бурятии.

- К месту вызова выехали два отделения пожарной части №24. По прибытию пожарных надворные постройки (свинарник и курятник) были полностью охвачены огнём на площади 114 квадратных метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


В результате пожара погибли 10 свиней и 60 куриц. Надворные постройки уничтожены огнём полностью.

Причина возгорания и сумма материального ущерба устанавливаются.









пожар

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