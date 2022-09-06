В Улан-Удэ вода хлынула из колодца на дорогу









На объекте работают две ремонтные бригады и три единицы спецтехники.



Подача холодного водоснабжения будет восстановлена ориентировочно в 14:00.



- Подвоз воды организован. Курсируют автоцистерны. Для того, чтобы уточнить, где находится автоцистерна, просьба обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 44-00-00, 44-10-33, - сообщили в «Водоканале».

На объекте работают две ремонтные бригады и три единицы спецтехники.Подача холодного водоснабжения будет восстановлена ориентировочно в 14:00.- Подвоз воды организован. Курсируют автоцистерны. Для того, чтобы уточнить, где находится автоцистерна, просьба обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 44-00-00, 44-10-33, - сообщили в «Водоканале».





В Улан-Удэ сегодня, 6 сентября, произошла авария на водопроводе. Из-за утечки на сетях водоснабжения по улице Хоца Намсараева вода вышла из колодца на проезжую часть.Ремонтные бригады оперативно прибыли на место аварийной ситуации, сообщили в МУП «Водоканал».В 09:10 холодное водоснабжение было ограничено. Сейчас проводится подготовка к проведению земляных работ. В зоне отключения холодной воды находятся шесть многоквартирных домов.Причины утечки установлены – это свищ на стальном трубопроводе.