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В Улан-Удэ вода хлынула из колодца на дорогу

В Улан-Удэ вода хлынула из колодца на дорогу
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Несколько многоквартирных домов остались без холодной воды

В Улан-Удэ сегодня, 6 сентября, произошла авария на водопроводе. Из-за утечки на сетях водоснабжения по улице Хоца Намсараева вода вышла из колодца на проезжую часть.

Ремонтные бригады оперативно прибыли на место аварийной ситуации, сообщили в МУП «Водоканал».

В 09:10 холодное водоснабжение было ограничено. Сейчас проводится подготовка к проведению земляных работ. В зоне отключения холодной воды находятся шесть многоквартирных домов.

Причины утечки установлены – это свищ на стальном трубопроводе.

 

На объекте работают две ремонтные бригады и три единицы спецтехники.

Подача холодного водоснабжения будет восстановлена ориентировочно в 14:00.

- Подвоз воды организован. Курсируют автоцистерны. Для того, чтобы уточнить, где находится автоцистерна, просьба обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 44-00-00, 44-10-33, - сообщили в «Водоканале».

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