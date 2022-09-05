Жительница Бурятии убила мужа, недовольного отсутствием обеда

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Проверяется версия о том, что женщина находилась в состоянии аффекта



Днём 3 сентября в улусе Загустай Кижингинского района Бурятии был зарезан 49-летний местный житель. Установлено, что убила его 35-летняя сожительница после того, как пьяный мужчина начал оскорблять её из-за неприготовленного обеда.



По данным следствия, с самого утра мужчина распивал алкоголь в деревне в компании знакомых. Около полудня вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и стал предъявлять претензии, что не готов обед.



Женщина стирала вещи, но отложила работу и начала собирать на стол. В это время сожитель, лёжа на кровати, продолжил выкрикивать упрёки и оскорбления.



Женщина некоторое время слушала их, но затем не стерпела, взяла со стола кухонный нож, подошла к мужчине и нанесла удар клинком в живот. После этого, опомнившись, она побежала за фельдшером, с которым вскоре вернулась домой. Однако к этому времени мужчина скончался.



Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



- Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Для проверки версии о том, что преступление обвиняемая совершила в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье на фоне поведения сожителя, будет проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана на основании всех собранных по делу доказательств, с учётом выводов экспертов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

