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Жительница Бурятии убила мужа, недовольного отсутствием обеда

Жительница Бурятии убила мужа, недовольного отсутствием обеда
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Проверяется версия о том, что женщина находилась в состоянии аффекта

Днём 3 сентября в улусе Загустай Кижингинского района Бурятии был зарезан 49-летний местный житель. Установлено, что убила его 35-летняя сожительница после того, как пьяный мужчина начал оскорблять её из-за неприготовленного обеда.

По данным следствия, с самого утра мужчина распивал алкоголь в деревне в компании знакомых. Около полудня вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и стал предъявлять претензии, что не готов обед.

Женщина стирала вещи, но отложила работу и начала собирать на стол. В это время сожитель, лёжа на кровати, продолжил выкрикивать упрёки и оскорбления.

Женщина некоторое время слушала их, но затем не стерпела, взяла со стола кухонный нож, подошла к мужчине и нанесла удар клинком в живот. После этого, опомнившись, она побежала за фельдшером, с которым вскоре вернулась домой. Однако к этому времени мужчина скончался.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Для проверки версии о том, что преступление обвиняемая совершила в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье на фоне поведения сожителя, будет проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана на основании всех собранных по делу доказательств, с учётом выводов экспертов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. 
убийство

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