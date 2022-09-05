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В Чите школьник сломал обе руки, упав с турника

В Чите школьник сломал обе руки, упав с турника
Происшествия, 
Проводится доследственная проверка

В Чите подросток сломал обе руки при падении с турника в школе. Об этом сообщили забайкальские СМИ 2 сентября. Издание «Чита. Ру» со ссылкой на региональный минздрав передаёт, что состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

- Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств получения травм ребёнком. Будут опрошены пострадавший подросток, его родители. Будут запрошены документы в медицинском учреждении о характере полученных травм. При необходимости следователи назначат экспертные исследования, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.

Также проверку начала прокуратура. В ходе проверки будут установлены обстоятельства получения травмы. Специалисты оценят соблюдение прав детей на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на привлечение виновных к ответственности.
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