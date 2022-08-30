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Пьяная компания разъезжала по Улан-Удэ на автомобиле

Пьяная компания разъезжала по Улан-Удэ на автомобиле
Происшествия, 
О пьяном водителе сообщили бдительные горожане

Вечером в понедельник, 29 августа, в дежурную часть УГИБДД позвонили бдительные улан-удэнцы. Они рассказали, что на улице Тулаева едет автомобиль Toyota Caldina, водитель которого имеет признаки опьянения. Информация была передана экипажам ДПС, сообщили в МВД по Бурятии.

Вскоре автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. За рулём машины находился 59-летний мужчина. Результат его освидетельствования на алкоголь составил 1,35 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Также в салоне ехали ещё трое человек – все в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль был помещён на штрафстоянку. По факту вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения на водителя составлен административный материал по части1 статьи 12.8 КоАП.

 
Это уже второй случай за последнее время, когда пьяного водителя удалось задержать благодаря бдительным горожанам. Как сообщал «Байкал-Daily», 25 августа улан-удэнцы сообщили о подозрительном водителе, который едет по улице Иволгинская. Машину после непродолжительной погони остановили на улице Борсоева. За рулём оказался пьяный турист из Красноярского края, который еле ворочал языком
водители алкогольное опьянение

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