Автомобилист попытался удрать, но его поймали
Вчера, 29 августа, в 20:15 в Улан-Удэ водитель микрогрузовика «Ниссан Атлас» врезался в реанимационный автомобиль территориального центра медицины катастроф. Автоавария произошла под мостом «Бегущая лань» в Улан-Удэ.
После столкновения водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали.
Водитель «Ниссана» оказался пьян, результат освидетельствования 1,21 мг/л, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Похожее ДТП с участием «скорой» произошло в посёлке Заиграево ночью 18 августа. Пьяный водитель автомобиля «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи. Здесь также обошлось без пострадавших. Однако новенькая машина «скорой» серьёзно пострадала.
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в реанимобиль
Происшествия, Фото:
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