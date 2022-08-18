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В Бурятии пьяный водитель врезался в «скорую»

В Бурятии пьяный водитель врезался в «скорую»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чудом никто не пострадал

Ночью 18 августа в посёлке Заиграево в Бурятии произошло ДТП с участием кареты «скорой». Пьяный водитель автомобиля «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи.

К счастью, в автоаварии никто не пострадал.

Виновник аварии, 61-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Известно, что спецавтомобиль был совсем новенький.

В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что в республике продолжаются несчастные случаи и преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения. Также в целом растёт смертность от употребления алкогольных напитков.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2021 года в Улан-Удэ «скорая» врезалась в микроавтобус. При этом водитель медицинского автомобиля был пьян. В выдыхаемом воздухе у него выявлено 0,6 промиле алкоголя Руководство станции скорой медицинской помощи назвало инцидент «из ряда вон выходящим» и заверило, что таких проблем у них не было 15 лет. 

ДТП скорая

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