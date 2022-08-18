Чудом никто не пострадал
Ночью 18 августа в посёлке Заиграево в Бурятии произошло ДТП с участием кареты «скорой». Пьяный водитель автомобиля «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи.
К счастью, в автоаварии никто не пострадал.
Виновник аварии, 61-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Известно, что спецавтомобиль был совсем новенький.
В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что в республике продолжаются несчастные случаи и преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения. Также в целом растёт смертность от употребления алкогольных напитков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2021 года в Улан-Удэ «скорая» врезалась в микроавтобус. При этом водитель медицинского автомобиля был пьян. В выдыхаемом воздухе у него выявлено 0,6 промиле алкоголя Руководство станции скорой медицинской помощи назвало инцидент «из ряда вон выходящим» и заверило, что таких проблем у них не было 15 лет.
В Бурятии пьяный водитель врезался в «скорую»
Происшествия, Фото:
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