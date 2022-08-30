В республике произошло 109-е ДТП с участием мототранспорта
Накануне, 29 августа, в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП по вине 14-летнего подростка, который незаконно ехал на мотоцикле.
Авария произошла в посёлке Маловский около 18 часов.
- 14-летний водитель мотоцикла «Соник» (без государственного регистрационного знака), следуя по улице Редковского, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мопедом «Рэйсер» под управлением 18-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии травмы получил 18-летний молодой человек, он был госпитализирован в районную больницу.
Отметим, не только подросток, но и совершеннолетний водитель не имеют прав управления мототранспортом.
В Госавтоинспекции уточнили, что с начала года в Бурятии зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых четыре человека погибли, 70 получили травмы различной степени тяжести (в том числе 26 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет). В 68 случаях водители мототранспорта не имели соответствующих прав управления, в 24 ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения, а в 43 авариях были без мотошлема.
Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью в Курумканском районе произошло ДТП со сгоревшей машиной – в результате погибла женщина, ещё два человека пострадали.
В Бурятии 14-летний мотоциклист стал виновником ДТП
Происшествия, Фото:
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