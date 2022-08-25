Среди погибших двое несовершеннолетних
В Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, сегодня вечером около 20 часов на 559 км. федеральной автодороги Иркутск – Чита столкнулись легковой автомобиль Honda CR-V и грузовой автомобиль.
- В результате ДТП четыре человека из автомобиля Honda CR-V, в том числе двое несовершеннолетних, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
Четыре человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Бурятии
Происшествия, Фото:
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