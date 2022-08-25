Четыре человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Бурятии

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Среди погибших двое несовершеннолетних



В Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.



По предварительным данным, сегодня вечером около 20 часов на 559 км. федеральной автодороги Иркутск – Чита столкнулись легковой автомобиль Honda CR-V и грузовой автомобиль.



- В результате ДТП четыре человека из автомобиля Honda CR-V, в том числе двое несовершеннолетних, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

