25 августа

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Четыре человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Бурятии

Четыре человека погибли в столкновении грузовика и легковушки в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Среди погибших двое несовершеннолетних

В Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, сегодня вечером около 20 часов на 559 км. федеральной автодороги Иркутск – Чита столкнулись легковой автомобиль Honda CR-V и грузовой автомобиль.

- В результате ДТП четыре человека из автомобиля Honda CR-V, в том числе двое несовершеннолетних, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. 
ДТП.смерть

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