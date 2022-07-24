Сегодня на улицах работает пять вакуумных машин
В Улан-Удэ за два дня сотрудники комбината по благоустройству откачали 134 кубометра ливневых вод, а это 25 вакуумных машин. Сегодня с 6:00 на городских улицах работают пять единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе мэрии.
Горожане могут сообщить о подтоплении автомагистралей, пешеходных переходов, подходов и подъездов к остановкам общественного транспорта по круглосуточным телефонам диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 37‒96‒86, 44‒46‒77.
В администрации города напомнили, что при подтоплении придомовых территорий горожане могут обратиться с заявкой в свою управляющую организацию.
В Улан-Удэ откачивают лужи после ливня
Происшествия, Фото:
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