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В Улан-Удэ откачивают лужи после ливня

В Улан-Удэ откачивают лужи после ливня
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сегодня на улицах работает пять вакуумных машин

В Улан-Удэ за два дня сотрудники комбината по благоустройству откачали 134 кубометра ливневых вод, а это 25 вакуумных машин. Сегодня с 6:00 на городских улицах работают пять единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане могут сообщить о подтоплении автомагистралей, пешеходных переходов, подходов и подъездов к остановкам общественного транспорта по круглосуточным телефонам диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 37‒96‒86, 44‒46‒77.

В администрации города напомнили, что при подтоплении придомовых территорий горожане могут обратиться с заявкой в свою управляющую организацию.
дожди

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