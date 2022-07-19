В Чите любителя пьяной езды приговорили к колонии

Свободы мужчина не увидит полгода



Ранее судимый за езду в нетрезвом виде 28-летний житель Читы предстал перед судом за аналогичное преступление.



Утром 28 февраля мужчина ехал нетрезвым за рулём автомобиля. Возле кафе «Казан-Мангал» его остановили инспектор дорожно-патрульной службы. При освидетельствовании с помощью алкотестера у водителя установлено состояние опьянения.



- Суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортом на 2,5 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Приговор не вступил в законную силу.



