Свободы мужчина не увидит полгода
Ранее судимый за езду в нетрезвом виде 28-летний житель Читы предстал перед судом за аналогичное преступление.
Утром 28 февраля мужчина ехал нетрезвым за рулём автомобиля. Возле кафе «Казан-Мангал» его остановили инспектор дорожно-патрульной службы. При освидетельствовании с помощью алкотестера у водителя установлено состояние опьянения.
- Суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортом на 2,5 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Приговор не вступил в законную силу.
В Чите любителя пьяной езды приговорили к колонии
Происшествия, Фото:
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