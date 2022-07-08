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В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина вырубил деревьев на 499 тысяч рублей

Житель Муйского района Бурятии признан виновным в незаконное рубке в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что он в феврале в лесу Муйского лесничества вырубил 54 лиственницы и две берёзы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 499 тысяч рублей.

- Муйский районный суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в доход государства суммы ущерба, причинённого преступлением, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура черные лесорубы

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