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В Иркутской области на пожаре один человек погиб и трое пострадали

В Иркутской области на пожаре один человек погиб и трое пострадали
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Хозяин дома успел спасти супругу и ребёнка

Сегодня утром произошёл пожар в частном жилом на улице Воинов-интернационалистов в Тайшете.

До прибытия пожарных 20-летнему владельцу дома удалось спасти из огня супругу и годовалого ребёнка. Все они получили ожоги различной степени тяжести и отправлены в больницу.

В доме также находился друг семьи. Он пытался выйти из полыхающего дома, но получив отравление ударным газом, потерял сознание и скончался. Его тело нашли в одной из комнат у окна.



В 8:42 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.

- По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Условием его развития – позднее обнаружение, условие травмирования людей и гибели мужчины – состояние сна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


В Иркутской области с начала года на пожарах погибли 111 человек, 105 получили травмы, 534 были спасены.


пожар

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