В Улан-Удэ девушка на территории больницы угрожала суицидом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл на территории республиканской клинической больницы



30 июня на территории республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ девушка привлекла к себе внимание угрозами причинить себе вред. Она угрожала суицидом, требуя лечения.



«Обещает ***, если её не начнут лечить. Парламентером от больницы выступает главный врач. Девушка требует. Врач уговаривает. К диалогу присоединились оперативные службы», - сообщал телеграм-канал «Перехват 03».



Инцидент прокомментировали в министерстве здравоохранения Бурятии. Там отметили, что с самого начала ситуация была на контроле у министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой.



- Оперативно к месту происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, Территориального центра медицины катастроф, МЧС, психолог, главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак находился на месте и вёл переговоры. Также были вызваны родственники, - сообщили в минздраве Бурятии.



Выяснилось, что угрожавшая девушка проходила лечение в больнице месяц назад. «После осмотра будет принято решение о направлении девушки на лечение в профильную медицинскую организацию», - уточнили в минздраве.



На данный момент жизни девушки ничего не угрожает

