Инцидент произошёл на территории республиканской клинической больницы
30 июня на территории республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ девушка привлекла к себе внимание угрозами причинить себе вред. Она угрожала суицидом, требуя лечения.
«Обещает ***, если её не начнут лечить. Парламентером от больницы выступает главный врач. Девушка требует. Врач уговаривает. К диалогу присоединились оперативные службы», - сообщал телеграм-канал «Перехват 03».
Инцидент прокомментировали в министерстве здравоохранения Бурятии. Там отметили, что с самого начала ситуация была на контроле у министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой.
- Оперативно к месту происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, Территориального центра медицины катастроф, МЧС, психолог, главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак находился на месте и вёл переговоры. Также были вызваны родственники, - сообщили в минздраве Бурятии.
Выяснилось, что угрожавшая девушка проходила лечение в больнице месяц назад. «После осмотра будет принято решение о направлении девушки на лечение в профильную медицинскую организацию», - уточнили в минздраве.
На данный момент жизни девушки ничего не угрожает
В Улан-Удэ девушка на территории больницы угрожала суицидом
Происшествия, Фото:
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