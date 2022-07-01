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В Улан-Удэ девушка на территории больницы угрожала суицидом

В Улан-Удэ девушка на территории больницы угрожала суицидом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл на территории республиканской клинической больницы

30 июня на территории республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ девушка привлекла к себе внимание угрозами причинить себе вред. Она угрожала суицидом, требуя лечения.

«Обещает ***, если её не начнут лечить. Парламентером от больницы выступает главный врач. Девушка требует. Врач уговаривает. К диалогу присоединились оперативные службы», - сообщал телеграм-канал «Перехват 03».

Инцидент прокомментировали в министерстве здравоохранения Бурятии. Там отметили, что с самого начала ситуация была на контроле у министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой.

- Оперативно к месту происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, Территориального центра медицины катастроф, МЧС, психолог, главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак находился на месте и вёл переговоры. Также были вызваны родственники, - сообщили в минздраве Бурятии.

Выяснилось, что угрожавшая девушка проходила лечение в больнице месяц назад. «После осмотра будет принято решение о направлении девушки на лечение в профильную медицинскую организацию», - уточнили в минздраве.

На данный момент жизни девушки ничего не угрожает
больница

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