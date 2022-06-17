В Бурятии врачи борются за жизнь пациентов, покусанных клещами









Кроме клещевого энцефалита, клещи передают другие инфекционные заболевания.



- По последним данным мы наблюдаем увеличение клещевого боррелиоза, Это бактериальная инфекция. Профилактика проводится антибиотиками. Антибиотики принимаются как минимум неделю. Хочу констатировать факт, что впервые за многие годы мы увидели острую форму нейроборрелиоза. Это тяжёлая форма боррелиоза с поражением центральной нервной системы. В этом случае прогноз у пациента очень сомнительный и сложный, - отметила главврач инфекционной больницы.



Татьяна Сымбелова обратила внимание на то, что коронавирус отступает, и пришло время других инфекционных заболеваний. Клещевой энцефалит, как инфекция, становится более агрессивной, более вирулентной, более патогенной и вызывает тяжёлое течение заболевания.



- Заболевание клещевым энцефалитом заканчивается не только инвалидностью, но и смертью пациента. Хочу вас предупредить о необходимости прививаться. При обнаружении клеща важно своевременно обращаться в лечебное учреждение, обследовать клеща и проходить экстренную серопрофилактику и профилактику антибиотиками, - призвала Татьяна Сымбелова.



Главврач инфекционной больницы рекомендовала жителям Бурятии как можно скорее вакцинироваться от клещевого энцефалита. Вакцинацию можно пройти сейчас. И уже после первого этапа, через две недели, будет сформирован иммунитет. Но, для более устойчивого результата необходимо через четыре недели после первой вакцины поставить её ещё раз. Это будет экстренной вакцинопрофилактикой.



Более надёжная схема защиты от клещевого энцефалита – плановая. Когда вакцину вводят в ноябре однократно, затем - весной ставят два раза.



Отметим, в Бурятии выделяют большие средства на закуп вакцины от противоклещевого энцефалита. Так, только в прошлом году приобретено 225 тысяч доз, а в этом году - 153 тысячи. По данным инфекционной больницы, вакцина есть, она доступна в любой поликлинике республики.



По состоянию на 14 июня, в приемное отделение республиканской инфекционной больницы за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 668 человек, в том числе 149 детей. Все они получили экстренную антибиотикопрофилактику.



С начала эпидсезона зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита и четыре случая клещевого боррелиоза.





Число заболевших клещевым энцефалитом с начала сезона в Бурятии выросло до шести. Двое человек, покусанных клещами, находятся в реанимации, их состояние тяжёлое. Об этом сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.- В последнее время наблюдается высокий уровень обращения с укусами клещей. Ежедневно в инфекционную больницу обращаются до 30 пациентов. Из числа обратившихся вакцинированы всего лишь 2%. У этих двух процентов при укусе клеща риск заражения минимален, либо заболевание будет протекать в лёгкой форме. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся семь человек с клещевыми инфекциями, из них два пациента находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, один подключен к искусственной вентиляции лёгких, и прогноз у него сомнительный. Мы бьёмся за её жизнь, но ситуацию усугубляет возраст пациента, позднее обращение и отсутствие вакцинации, - сообщила Татьяна Сымбелова.