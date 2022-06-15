Мужчина оформил на девушку кредит
17 мая в полицию Улан-Удэ обратилась 24-летняя девушка, которой стала звонить служба безопасности банка. Звонившие утверждали, что у неё имеется задолженность по кредиту и требовали оплату. Однако девушка уверяла, что займов не брала и документы не теряла.
- Полицейские установили, что в прошлом году девушка, имеющая психическое заболевание, оформила банковскую карту и передала её своему знакомому для пользования. Мужчина, воспользовавшись картой и используя свой мобильный телефон, оформил онлайн-кредит на сумму 113 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил, а банковскую карту выбросил спустя несколько месяцев, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее судимый, в том числе за особо тяжкое преступление, 44-летний мужчина был задержан. Он признался в содеянном, однако ущерб не возместил.
Полиция Бурятии предупреждает жителей: во избежание краж ни в коем случае нельзя передавать банковские карты малознакомым лицам.
Улан-удэнец украл крупную сумму у психически больной девушки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё два человека получили травмы
Мужчина оформил на девушку кредит
При задержании вор сперва отрицал свою вину
Погибшему было 67 лет
Во время гидравлических испытаний выявили 79 повреждённых участков
Накануне возгорания тушили почти 150 человек
Заболевание приводит к гибели насекомых
Уголовное дело ушло в суд
Даже проснувшись и вновь увидев труп, убийца остался равнодушен
В Иркутской области трое «чёрных» лесорубов причинили ущерб в 3,5 млн
Мошенники обирают людей под видом сотрудников сотового оператора
Поджигатель предупредил хозяйку дома, что надо вызывать пожарных
Вода от наружного пожарного гидранта подаётся круглосуточно
Кража произошла в примерочной
Виновника ищут полицейские