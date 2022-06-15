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Улан-удэнец украл крупную сумму у психически больной девушки

Улан-удэнец украл крупную сумму у психически больной девушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина оформил на девушку кредит

17 мая в полицию Улан-Удэ обратилась 24-летняя девушка, которой стала звонить служба безопасности банка. Звонившие утверждали, что у неё имеется задолженность по кредиту и требовали оплату. Однако девушка уверяла, что займов не брала и документы не теряла.

- Полицейские установили, что в прошлом году девушка, имеющая психическое заболевание, оформила банковскую карту и передала её своему знакомому для пользования. Мужчина, воспользовавшись картой и используя свой мобильный телефон, оформил онлайн-кредит на сумму 113 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил, а банковскую карту выбросил спустя несколько месяцев, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее судимый, в том числе за особо тяжкое преступление, 44-летний мужчина был задержан. Он признался в содеянном, однако ущерб не возместил.

Полиция Бурятии предупреждает жителей: во избежание краж ни в коем случае нельзя передавать банковские карты малознакомым лицам.

кража

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