Улан-удэнец украл крупную сумму у психически больной девушки

Мужчина оформил на девушку кредит



17 мая в полицию Улан-Удэ обратилась 24-летняя девушка, которой стала звонить служба безопасности банка. Звонившие утверждали, что у неё имеется задолженность по кредиту и требовали оплату. Однако девушка уверяла, что займов не брала и документы не теряла.



- Полицейские установили, что в прошлом году девушка, имеющая психическое заболевание, оформила банковскую карту и передала её своему знакомому для пользования. Мужчина, воспользовавшись картой и используя свой мобильный телефон, оформил онлайн-кредит на сумму 113 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил, а банковскую карту выбросил спустя несколько месяцев, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Ранее судимый, в том числе за особо тяжкое преступление, 44-летний мужчина был задержан. Он признался в содеянном, однако ущерб не возместил.



Полиция Бурятии предупреждает жителей: во избежание краж ни в коем случае нельзя передавать банковские карты малознакомым лицам.



