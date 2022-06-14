Житель Бурятии на угнанной машине укатил в Забайкальский край





Ночью 24 июня в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии у четы пенсионеров угнали иномарку, припаркованную у ограды дома. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию и рассказала, что супруг беспечно оставил ключи в замке зажигания.Спустя несколько дней заиграевские сотрудники уголовного розыска раскрыли угон. Преступник был задержан в Забайкальском районе, когда ехал за рулём той самой машины.- Установлено, что преступление совершил ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 32-летний житель Новоильинска. Злоумышленник сменил регистрационные номера на транспортном средстве и скрылся на нем в Забайкальский край, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Дознанием возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Изъятое авто возвращено пенсионерам.- Шёл поздно вечером по улице. Увидел, что во дворе стоит машина открытая. Решил воспользоваться, уехал в Забайкальский край, - рассказал полицейским задержанным.Сельчанка поблагодарила сотрудников уголовного розыска районного отдела полиции за оперативное раскрытие преступления.