Житель Бурятии на угнанной машине укатил в Забайкальский край

Ночью 24 июня в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии у четы пенсионеров угнали иномарку, припаркованную у ограды дома. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию и рассказала, что супруг беспечно оставил ключи в замке зажигания.
Спустя несколько дней заиграевские сотрудники уголовного розыска раскрыли угон. Преступник был задержан в Забайкальском районе, когда ехал за рулём той самой машины.
- Установлено, что преступление совершил ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 32-летний житель Новоильинска. Злоумышленник сменил регистрационные номера на транспортном средстве и скрылся на нем в Забайкальский край, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Дознанием возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Изъятое авто возвращено пенсионерам.
- Шёл поздно вечером по улице. Увидел, что во дворе стоит машина открытая. Решил воспользоваться, уехал в Забайкальский край, - рассказал полицейским задержанным.
Сельчанка поблагодарила сотрудников уголовного розыска районного отдела полиции за оперативное раскрытие преступления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня в Улан-Удэ на угоне попался 20-летний житель Забайкальского края. Он приехал в столицу Бурятии, чтобы купить машину. При осмотре приглянувшегося автомобиля покупатель воспользовался моментом, когда продавец-перекупщик вышел из салона, и угнал авто. Свой поступок он объяснил тем, что торопился вернуться домой до ночи и решил «ускорить» процесс покупки.
Также в Улан-Удэ задержали 17-летнего парня, который укатил чужой мотоцикл, припаркованный во дворе дома на улице Лебедева.