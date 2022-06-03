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В Улан-Удэ покупатель угнал автомобиль у «перекупа»

В Улан-Удэ покупатель угнал автомобиль у «перекупа»
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Угонщик заявил, что торопился домой

В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что вечером был угнан автомобиль с улицы Третьякова. Ориентировку на розыск угнанной машины, а также приметы подозреваемого были переданы всем наружным нарядам, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны на улице Хоринская, возле авиационного завода, заметили автомобиль белого цвета, схожий с разыскиваемым.

Росгвардейцы остановили и задержали водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным оказался 20-летний житель Забайкальского края.

В ходе разбирательства было установлено, что молодой человек приехал в Бурятию купить автомобиль. При осмотре приглянувшегося автомобиля покупатель воспользовался моментом, когда продавец-перекупщик вышел из автомобиля, и угнал автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей.

Со слов задержанного, он торопился вернуться домой до ночи и решил «ускорить» процесс покупки.

По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в Улан-Удэ 17-летний парень угнал «Жигули», чтобы покататься по ночному городу
угон Росгвардия

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