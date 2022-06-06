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17-летний пьяный улан-удэнец укатил чужой мотоцикл

17-летний пьяный улан-удэнец укатил чужой мотоцикл
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мотоугонщика поймали бдительные росгвардейцы

Ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы, обратила внимание на подозрительного парня. Юноша пытался завести мотоцикл. Росгвардейцы подъехали поближе, однако при виде патрульного автомобиля молодой человек бросился бежать.

В ходе непродолжительной погони беглеца догнали возле гаражей на улице Приречная. При проверке выяснилось, что у молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, нет правоустанавливающих документов на мотоцикл.

Выяснилось, что парень угнал мотоцикл с улицы Лебедева получасом ранее. Он заметил его в безлюдном дворе. Оторвав удерживающую цепь, угонщик укатил байк в соседний двор и там, спрятавшись в кустах, пытался его завести.

Задержанному 17 лет. Ранее он уже привлекался за угон.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня в Улан-Удэ на угоне попался 20-летний житель Забайкальского края. Он приехал в столицу Бурятии, чтобы купить машину. При осмотре приглянувшегося автомобиля покупатель воспользовался моментом, когда продавец-перекупщик вышел из салона, и угнал авто. Свой поступок он объяснил тем, что торопился вернуться домой до ночи и решил «ускорить» процесс покупки.
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