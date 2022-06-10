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В Бурятии спор на политические темы окончился убийством

В Бурятии спор на политические темы окончился убийством
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина убил своего приятеля одним ударом отвёртки

Вечером 8 июня в квартире дома в селе Иволгинск в Бурятии был убит 62-летний мужчина. Убийство произошло на фоне спора по поводу политики.

Убил мужчину его 59-летний знакомый. Он задержан на месте преступления, ему уже предъявлено обвинение.

- По данным следствия, 8 июня обвиняемый употреблял спиртные напитки с компанией знакомых местных жителей в квартире у одного из них. Во время застолья на фоне алкогольного опьянения из-за спора на политические темы у него произошла ссора с одним из собутыльников. Опасаясь нападения со стороны противника, обвиняемый схватил с печки отвертку и нанёс ей удар в грудь мужчины, угодив острием в сердце, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

От тяжёлой травмы раненый скончался тут же. Убивший его мужчина сбежал с места и продолжил заливать горе алкоголем уже дома.

Через некоторое время хозяин квартиры, обнаружив одного из своих гостей мёртвым, сообщил в больницу о происшествии. Нападавшего задержали по месту жительства.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал.

убийство

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