В Бурятии спор на политические темы окончился убийством

Мужчина убил своего приятеля одним ударом отвёртки



Вечером 8 июня в квартире дома в селе Иволгинск в Бурятии был убит 62-летний мужчина. Убийство произошло на фоне спора по поводу политики.



Убил мужчину его 59-летний знакомый. Он задержан на месте преступления, ему уже предъявлено обвинение.



- По данным следствия, 8 июня обвиняемый употреблял спиртные напитки с компанией знакомых местных жителей в квартире у одного из них. Во время застолья на фоне алкогольного опьянения из-за спора на политические темы у него произошла ссора с одним из собутыльников. Опасаясь нападения со стороны противника, обвиняемый схватил с печки отвертку и нанёс ей удар в грудь мужчины, угодив острием в сердце, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



От тяжёлой травмы раненый скончался тут же. Убивший его мужчина сбежал с места и продолжил заливать горе алкоголем уже дома.



Через некоторое время хозяин квартиры, обнаружив одного из своих гостей мёртвым, сообщил в больницу о происшествии. Нападавшего задержали по месту жительства.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал.



