Ещё одно землетрясение произошло в отдалённом районе
Сегодня, 10 июня, в 8:15 в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился в удалённой от населённых пунктов горной местности, в 52 км юго-восточнее от рабочего посёлка Северомуйск Муйского района. Магнитуда уточняется.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», за пару часов до этого было зарегистрировано ещё одно землетрясение, которое разбудило многих жителей Бурятии. Оно произошло в половине шестого часа утра в акватории озера Байкал. Магнитуда составила 4 балла. Эпицентр находился в 43 км севернее села Оймур Кабанского района.
Вечером 8 июня мощные подземные толчки порядком напугали жителей Бурятии и Иркутской области. То землетрясение магнитудой 6,4 также случилось на Байкале. В эпицентре интенсивность составила 8 баллов.
Бурятию только за утро тряхнуло дважды
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Карту, с которой сняли деньги, потеряла пожилая женщина
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Ещё одно землетрясение произошло в отдалённом районе
Неизвестные подожгли постройки у жилого дома
Часть деревьев «чёрный» лесоруб продал
Очевидец успела заснять произошедшее
Брат погибшей девочки чудом спасся
Обычно за ночь молодые люди похищали по два и три автомобильных аккумулятора в разных местах города
От кражи не удержался приехавший в курортную зону отдыхающий
Преступный план придумали трое коллег
Мошенники ходят по домам и угрожают штрафами
Виновница аварии не предоставила преимущество в движении другому автомобилю
Подросток нашёл гранаты, когда гулял
В домах тряслась мебель и звенела посуда
Мужчине заменили условное наказание на реальное