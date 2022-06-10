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Бурятию только за утро тряхнуло дважды

Бурятию только за утро тряхнуло дважды
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Ещё одно землетрясение произошло в отдалённом районе

Сегодня, 10 июня, в 8:15 в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился в удалённой от населённых пунктов горной местности, в 52 км юго-восточнее от рабочего посёлка Северомуйск Муйского района. Магнитуда уточняется.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», за пару часов до этого было зарегистрировано ещё одно землетрясение, которое разбудило многих жителей Бурятии. Оно произошло в половине шестого часа утра в акватории озера Байкал. Магнитуда составила 4 балла. Эпицентр находился в 43 км севернее села Оймур Кабанского района. 

Вечером 8 июня мощные подземные толчки порядком напугали жителей Бурятии и Иркутской области. То землетрясение магнитудой 6,4 также случилось на Байкале. В эпицентре интенсивность составила 8 баллов. 

землетрясение

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