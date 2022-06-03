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Житель Бурятии убил оппонента, вонзив гвоздодёр в глаз

Житель Бурятии убил оппонента, вонзив гвоздодёр в глаз
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину осудили за убийство 13-летней давности

В Кабанском районе Бурятии вынесен приговор местному жителю, который убил односельчанина более 13 лет назад.

Мужчина жил в селе Брянск Кабанского района. 11 августа 2008 года с утра он распивал алкоголь в компании односельчан, с одним из которых познакомился лишь в этот день. Спустя некоторое время, опьянев, мужчина уснул на берегу небольшой реки, а когда проснулся, никого из собутыльников рядом не оказалось.

Он отправился к дому нового знакомого, зашёл во двор и стал стучать в окна, при этом в одном из проёмов сломал стекло. Хозяин открыл ему дверь и завёл внутрь. Из-за разбитого стекла вспыхнула ссора, переросшая в драку. Гость схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь недавнего собутыльника.

Затем он взял металлический гвоздодёр, которым ударил в глаз своей жертве. Бросив труп с гвоздодёром в ране, убийца убежал.

- Преступление, совершённое в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. Однако работа по уголовному делу не прекращалась. Недавно в ходе углублённого анализа все имеющиеся данные были структурированы определённым образом с использованием криминалистических схем и сопоставлены между собой. Это позволило получить новую значимую информацию и выйти на след злоумышленника. Следы его рук совпали с отпечатками, обнаруженными на месте происшествия. Также были получены другие доказательства, под тяжестью которых мужчина признался в причастности к преступлению и дал показания, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Приговором суда мужчине назначено 10 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
убийство

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