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Житель Бурятии потерял деньги при попытке взять кредит

Житель Бурятии потерял деньги при попытке взять кредит
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для того, чтобы получить кредит, пострадавший сам сперва начал платить

59-летний житель Кяхты лишился денег после общения с мошенниками, выдававшими себя за сотрудников банка. В полицию мужчина обратился 1 июня, сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина планировал оформить кредит на 100 тысяч рублей на строительство дома. Крупный банк отказал ему в займе. Тогда он подал заявку в другое финансовое учреждение и стал ожидать решения по своему вопросу. Специалист уведомил: ответ придёт на номер телефона смс-сообщением.

- Однако спустя время жителю Кяхты перезвонил якобы сотрудник дочернего банка и сообщил об одобрении в выдаче кредита. Для получения денег необходимо было внести по указанному номеру банковской карты 12,5 тысяч рублей за страхование кредита, 10 тысяч рублей – за услуги курьера, который доставит кредитный договор в бумажном виде, и оплатить комиссию в размере 2 тысяч рублей, - сообщили в министерстве внутренних дел.

Заняв деньги у родственников, мужчина выполнил требования. Что его обманули, понял только, когда поговорил с сыном. Сын и объяснил, что банки не требуют предоплату при оформлении займа.

Общий ущерб составил 24,5 тысячи рублей.

«Специалист», с которым по вопросам получения денег консультировался потерпевший, вскоре перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Отметим, житель Кяхты отделался ещё довольно легко. Обычно телефонные мошенники оперируют куда большими суммами. Как сообщал «Байкал-Daily», в мае жительница Северобайкальска перевела аферистам более 2,5 млн рублей. А осенью 2021 года 50-летняя улан-удэнка перечислила и вовсе 9,5 млн рублей.


мошенничество

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