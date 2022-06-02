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В Иркутской области турист сломал ногу при падении с обрыва

В Иркутской области турист сломал ногу при падении с обрыва
Происшествия,  Фото:БПСО
Также спасатели вывели из тайги женщину с проблемами зрения и слуха

В Слюдянском районе спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС совместно со спасателями пожарно-спасательной службы Иркутской области спасли двух человек.

Завершён поиск местной 54-летней жительницы, которая ушла в лес в районе посёлка Тибельти 30 мая. Женщину обнаружили в результате слаженной работы спасателей и добровольцев. Поиск осложнялся особым физическим состоянием потерявшейся – ослабленные слух и зрение. Кроме того, она не сидела на месте, а постоянно передвигалась. Ей пришлось провести в тайге две ночи.

1 июня женщину нашли и передали родственникам.

Найден и спасён 51-летний житель города Байкальск, который во время прогулки упал с крутого обрыва высотой семь метров и сломал ногу. Туристы, шедшие мимо по тропе услышали, как внизу, с русла реки Солзан доносятся крики о помощи, они и позвонили спасателям. Пострадавшего обнаружили в 1,5 км от федеральной трассы Р-258 в состоянии средней тяжести.

Спасатели казали ему первую помощь и транспортировали в центральную районную больницу города Слюдянка.



Начался сезон сбора дикоросов. В Байкальском поисково-спасательном отряде отмечают, что в группе риска находятся пожилые, недееспособные люди и дети.

- Заблудиться в наших условиях очень легко, найти человека – сложно. Каждый год, к сожалению, бывают случаи, когда люди пропадают в лесу и несмотря на многодневные поиски, найти их не удаётся. Берегите себя и своих близких, - отметили спасатели. 
туристы спасательная операция

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