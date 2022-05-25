Девушка проснулась ночью от шороха в прихожей
24 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась 21-летняя жительница станции Дивизионная с заявлением о краже. Всё произошло ещё 26 апреля, когда ночью неизвестный проник в квартиру и украл шесть тысяч рублей.
Девушка рассказала, что накануне она легла спать, забыв при этом запереть входную дверь. Около четырёх утра, проснувшись от шороха, она обнаружила, что в прихожей разбросаны вещи, а из дамской сумки исчезли деньги.
Выглянув в окно, девушка увидела, как от подъезда быстрым шагом удаляется неизвестный мужчина.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Был задержан 31-летний горожанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Последний срок за одну из них закончился в конце декабря 2021 года.
Сейчас подозреваемый нигде не работает и на путь исправления не встал. Украденные деньги мужчина потратил, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На него возбудили очередное уголовное дело о краже. Он заключен под стражу.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнские оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого в серии квартирных краж. Он забирался по ночам в квартиры на первых этажах через форточки. Причём вора не смущало даже то, что хозяева были дома.
Забывшую запереть дверь улан-удэнку ночью обокрали
Происшествия, Фото:
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