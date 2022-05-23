В Улан-Удэ поймали наглого серийного вора-форточника

Вор забирался в квартиры улан-удэнцев, когда они были дома



Улан-удэнские оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого в серии квартирных краж.



- Известно, что молодой человек ночью приглядывал расположенные на первом этаже квартиры с незакрытыми форточками. Затем через окна проникал внутрь и похищал ценные вещи, документы и ювелирные украшения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, ночью 9 апреля мужчина проник в квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома. Причём его не остановило даже то, что хозяева были дома (они в это время спали). Вор украл сотовый телефон, украшения, документы, другие ценности и скрылся. Лишь проснувшись наутро, хозяева обнаружили, что стали жертвами преступления, и обратились в полицию. Ущерб составил 178 тысяч рублей.



Спустя полмесяца мужчина совершил аналогичное преступление, забравшись в жилище через открытое окно. Проснувшийся от шороха хозяин квартиры увидел силуэт мужчины и окликнул его. Но тут выскочил на улицу с украденным имуществом на сумму более 128 тысяч рублей.



Ночью 17 мая вор проник в ещё одну квартиру на первом этаже дома. Хозяйка проснулась от шума и разбудила супруга, однако и на этот раз преступнику удалось убежать через входную дверь с награбленными ценностями. Из этой квартиры он украл золотые украшения, деньги и другое имущество на сумму 590 тысяч рублей.



Улан-удэнские полицейские задержали подозреваемого в Бичурском районе. Там он решил спрятаться у своих знакомых.



- Часть похищенного он сбыл, а вырученные деньги потратил. Часть похищенного злоумышленник спрятал в лесу, где вещи были изъяты полицейскими, - уточнили в МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабёж», которые объединены в одно производство.



Полиция Бурятии призывает жителей республики не забывать запирать на ночь входные и балконные двери квартир, не оставлять открытыми окна для проветривания, даже если вы отлучаетесь на несколько минут или находитесь в квартире ночью (особенно это касается жильцов первых и пятых этажей).



