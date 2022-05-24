В Иркутской области в тушении лесного пожара участвует самолёт-амфибия

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки самолёт Бе-200 выполнил 17 сливов воды



По состоянию на утро 24 мая в Иркутской области действовали девять лесных пожаров на площади 12 тысяч 454 га.



К ликвидации природного пожара в Усть-Илимском районе накануне привлекался самолёт Бе-200 МЧС России. Борт произвёл 17 сливов 153 тонн воды.



Лесные пожары действуют в шести районах (Братский - 2, Осинский - 1, Тайшетский - 1, Усть-Илимский - 3, Усть-Удинский - 1, Чунский - 1). Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В тушении задействованы 551 человек и 115 единиц техники лесоохраны.



В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Вход и въезд в леса под запретом. Для контроля соблюдения требований пожарной безопасности в лесах организована работа 117 передвижных и 45 стационарных межведомственных постов. За минувшие сутки составлено 38 протоколов за нарушения законодательства в лесах.



По фактам лесных пожаров возбуждено 16 уголовных дел, по восьми установлены виновные лица.

