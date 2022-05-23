Бывший заключённый зарезал одного приятеля и пытался убить второго
Днём 17 мая в квартире дома в городе Бабушкина был убит 43-летний мужчина. Он получил смертельное ножевое ранение в живот.
По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина, который на допросе признал свою вину.
По данным следствия, за несколько дней до происшествия задержанный вышел на свободу из исправительной колонии. 16 мая он приехал в родной город Бабушкин, где встретил знакомого. В квартире приятели они стали вместе распивать алкоголь. На следующий день к ним присоединился ещё один местный житель.
- После полудня на фоне алкогольного опьянения из-за нецензурных высказываний во время разговора между бывшим заключённым и собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый схватил нож и нанёс им удар в живот хозяину квартиры. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Бурятии.
Затем убийца стал избивать второго противника, нанося ему удары кулаками и ногами по телу.
В это время соседи, услышав шум и крики, доносившиеся из квартиры, позвонили в полицию. Прибывшие полицейские обезвредили и задержали нападавшего. Избитого им мужчину госпитализировали.
Обвиняемый, который успел побыть на свободе только несколько дней, на время следствия отправлен под стражу. Затем его ждёт суд и новый срок за решёткой.
Житель Бурятии убил мужчину через несколько дней после выхода из колонии
Происшествия, Фото:
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