Житель Бурятии убил мужчину через несколько дней после выхода из колонии

Бывший заключённый зарезал одного приятеля и пытался убить второго



Днём 17 мая в квартире дома в городе Бабушкина был убит 43-летний мужчина. Он получил смертельное ножевое ранение в живот.



По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина, который на допросе признал свою вину.



По данным следствия, за несколько дней до происшествия задержанный вышел на свободу из исправительной колонии. 16 мая он приехал в родной город Бабушкин, где встретил знакомого. В квартире приятели они стали вместе распивать алкоголь. На следующий день к ним присоединился ещё один местный житель.



- После полудня на фоне алкогольного опьянения из-за нецензурных высказываний во время разговора между бывшим заключённым и собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый схватил нож и нанёс им удар в живот хозяину квартиры. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Бурятии.



Затем убийца стал избивать второго противника, нанося ему удары кулаками и ногами по телу.



В это время соседи, услышав шум и крики, доносившиеся из квартиры, позвонили в полицию. Прибывшие полицейские обезвредили и задержали нападавшего. Избитого им мужчину госпитализировали.



Обвиняемый, который успел побыть на свободе только несколько дней, на время следствия отправлен под стражу. Затем его ждёт суд и новый срок за решёткой.

