В Иркутской области трактористы подожгли солому и устроили лесной пожар









Вечером 7 мая произошёл лесной пожар в Боханском районе Иркутской области. За небольшой промежуток времени площадь пожара выросла до нескольких квадратных километров. Лишь к утру удалось локализовать пожар, а позже его ликвидировать.Обследовав место происшествия, полицейские и сотрудники МЧС в качестве основной версии случившегося выдвинули пал травы. Вскоре сыщики установили виновников пожара. Ими оказались работники фермерского хозяйства.Задержанные мужчины 32 и 37 лет пояснили оперативникам, что по указанию руководителя они должны были вывезти с поля остатки прошлогодней соломы. Но трактористы решили упростить себе работу, уничтожив старые тюки при помощи огня. Для этого они подожгли солому с разных сторон и стали ждать результат. Между тем из-за порывов ветра территория возгорания быстро стала разрастаться. Охватив целиком сельскохозяйственное поле, пламя перешло в лес.Всего огнем уничтожено 120 гектаров леса. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, превысил 100 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.