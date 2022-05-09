Риск пожаров оценивается как максимальный
По данным Бурятского Гидрометцентра, 10 мая прогнозируется 5 класс (самый высокий) пожарной опасности на территории Улан-Удэ, Заиграевского, Иволгинского и Селенгинского районов.
4 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Закаменского, Курумканского, Окинского и Тункинского районов.
Показатель пожарной опасности рассчитывается в тёплый период года по специальной методике Нестерова, принятой в Гидрометслужбе России, каждый день в период отсутствия дождей. При выпадении эффективных дождей показатель пожарной опасности снижается, а в сухой период вновь идёт нарастающим итогом.
Пожарная опасность делится на пять классов. При первом классе пожарная опасность отсутствует. При втором классе она малая. При третьем классе – средняя, при четвёртом – высокая, а при пятом – чрезвычайная.
В Улан-Удэ ежедневно патрулируют городские леса прилегающий жилой массив. В состав патрульных групп входят сотрудники управления МВД, структурных подразделений администрации, МБУ «Городское лесничество», маневренная группа управления по ЧС.
- Группы проводят профилактические беседы с жителями о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае выявления посещения леса, а также разведения открытого огня и сжигания мусора, на нарушителей составляются административные протоколы, - сообщили в администрации города.
За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
В Бурятии действует повсеместный (в том числе на дачах) запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Доступ в леса запрещён.
В Улан-Удэ ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Происшествия, Фото:
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