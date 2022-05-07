В Улан-Удэ из-за пожара отключили свет





- Я с балкона увидел пожар. На весь микрорайон видно. Я разговаривал по телефону и заметил, как пламя разрастается всё больше и больше, - рассказал «Байкал-Daily» бурятский певец Чингис Ли.







На месте работаю пожарные. На момент прибытия первого подразделения горел забор, трава, кирпичный дом изнутри был охвачен огнём, трава горела на четырёх участках.



В результате сильного ветра огонь перекинулся на ограждения близлежащих участков. Огнем повреждены частный дом, четыре участка и расположенные на них надворные постройки. В настоящий момент объявлена локализация, тушение продолжается.



На месте работают 22 человека и 6 единиц техники Главного управления МЧС России по Бурятии, а также силы маневренной группы управления по ЧС Улан-Удэ и комбината по благоустройству, последние осуществляют подвоз воды.





фото - ГУ МЧС по Бурятии





Как сообщал «Байкал-Daily», в республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора.









В Улан-Удэ из-за пожара отключили электроэнергию. Оперативные службы города сообщили, что отключена воздушная линия по улице Герцена, переулок Невского. Ориентировочное время включения четыре часа.По словам местных жителей, пожар произошёл из-за пала сухой травы и перекинулся на жилые дома, расположенные за больницей. Дым от пожара виден по всей округе.Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.