Велосипедист получил травмы
Вечером 2 мая в Улан-Удэ произошёл наезд на подростка. Около 5 часов вечера 38-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Комсомольской, совершил наезд на велосипедиста 2009 года рождения. Произошло это вне зоны пешеходного перехода.
- В результате ДТП мальчик получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщает управление ГИБДД по Бурятии.
Отметим, что за прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.
В Улан-Удэ автомобилист сбил подростка на велосипеде
Происшествия, Фото:
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