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В Улан-Удэ автомобилист сбил подростка на велосипеде

В Улан-Удэ автомобилист сбил подростка на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Велосипедист получил травмы

Вечером 2 мая в Улан-Удэ произошёл наезд на подростка. Около 5 часов вечера 38-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Комсомольской, совершил наезд на велосипедиста 2009 года рождения. Произошло это вне зоны пешеходного перехода.

- В результате ДТП мальчик получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщает управление ГИБДД по Бурятии.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. 
ДТП Улан-Удэ

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