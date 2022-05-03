В Улан-Удэ автомобилист сбил подростка на велосипеде

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Велосипедист получил травмы



Вечером 2 мая в Улан-Удэ произошёл наезд на подростка. Около 5 часов вечера 38-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Комсомольской, совершил наезд на велосипедиста 2009 года рождения. Произошло это вне зоны пешеходного перехода.



- В результате ДТП мальчик получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщает управление ГИБДД по Бурятии.



Отметим, что за прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.

