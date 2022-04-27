Жителя Бурятии отправили в колонию особого режима за наркотики

Сельчанин неоднократно судим
Житель Прибайкальского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранение наркотиков.
В феврале 2021 года мужчина, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств, собрал в поле верхушечные части и листья конопли для личного употребления. Общая масса собранного составила 2,1 кг.
В тот же день по пути домой мужчину с мешком наркотического средства задержали сотрудники полиции.
- Суд с учётом неснятых и непогашенных судимостей назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
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