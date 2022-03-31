В Бурятии маленький ребёнок получил ножевое ранение





- Операция ещё идёт, ребёнок в тяжёлом состоянии, ждём бригаду детских хирургов, - цитирует группа «Баргузин-инфо» главврача районной больницы Баира Очирова.



Как ребёнок получил травму, пока неясно. Возможно, произошёл несчастный случай.



По информации «Байкал-Daily», проверку проводят полицейские, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.



Сегодня, 31 марта, во второй половине дня в центральную районную больницу Баргузинского района Бурятии экстренно доставили ребёнка, которому ещё нет и четырёх лет. Малыш получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.По предварительной информации, ребёнок находится в тяжёлом состоянии. В Баргузин срочно вылетел вертолёт с медиками на борту для оказания помощи местным врачам.- Туда уже улетел борт с бригадой хирургов, реаниматологов и других специалистов для практической помощи на месте, - сообщил «Байкал-Daily» главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.В эти минуты идёт операция.