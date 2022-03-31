 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В Бурятии маленький ребёнок получил ножевое ранение

В Бурятии маленький ребёнок получил ножевое ранение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По предварительной информации, малыш находится в тяжёлом состоянии

Сегодня, 31 марта, во второй половине дня в центральную районную больницу Баргузинского района Бурятии экстренно доставили ребёнка, которому ещё нет и четырёх лет. Малыш получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

По предварительной информации, ребёнок находится в тяжёлом состоянии. В Баргузин срочно вылетел вертолёт с медиками на борту для оказания помощи местным врачам.

- Туда уже улетел борт с бригадой хирургов, реаниматологов и других специалистов для практической помощи на месте, - сообщил «Байкал-Daily» главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

В эти минуты идёт операция. 

- Операция ещё идёт, ребёнок в тяжёлом состоянии, ждём бригаду детских хирургов, - цитирует группа «Баргузин-инфо» главврача районной больницы Баира Очирова.   

Как ребёнок получил травму, пока неясно. Возможно, произошёл несчастный случай.

По информации «Байкал-Daily», проверку проводят полицейские, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. 
медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ребёнок получил ножевое ранение случайно
В Бурятии ребёнок получил ножевое ранение случайно
Происшествия, 31.03.2022
Подробности ЧП сообщили в министерстве внутренних дел
В Улан-Удэ студент попался на махинации с микрозаймом
В Улан-Удэ студент попался на махинации с микрозаймом
Происшествия, 31.03.2022
Неудачливый мошенник оставил номер своего телефона
В Бурятии маленький ребёнок получил ножевое ранение
В Бурятии маленький ребёнок получил ножевое ранение
Происшествия, 31.03.2022
По предварительной информации, малыш находится в тяжёлом состоянии
Житель Бурятии жёг траву и едва не спалил дома и лес
Житель Бурятии жёг траву и едва не спалил дома и лес
Происшествия, 31.03.2022
Инцидент произошёл в Селенгинском районе
Мошенники сбили с толку жительницу Иркутской области видео с милым щенком
Мошенники сбили с толку жительницу Иркутской области видео с милым щенком
Происшествия, 31.03.2022
Женщина хотела подарить собачку на день рождения своей дочери
В Улан-Удэ тушат частный дом
В Улан-Удэ тушат частный дом
Происшествия, 31.03.2022
Пожар произошёл на улице Залесная
В Бурятии бизнесмен во время драки выстрелил в оппонента
В Бурятии бизнесмен во время драки выстрелил в оппонента
Происшествия, 31.03.2022
Стрельба произошла возле ночного клуба
В Улан-Удэ на пожаре в многоэтажке спасли детей
В Улан-Удэ на пожаре в многоэтажке спасли детей
Происшествия, 31.03.2022
Детей из задымлённого дома вывели росгвардейцы
В Улан-Удэ произошёл пожар в многоэтажке
В Улан-Удэ произошёл пожар в многоэтажке
Происшествия, 31.03.2022
В высотном доме горит квартира
Жительница Забайкалья пыталась убийство выдать за самооборону
Жительница Забайкалья пыталась убийство выдать за самооборону
Происшествия, 31.03.2022
Женщина уверяла, что сожитель замахнулся на неё тростью
17-летний иркутянин подозревается в реабилитации нацизма
17-летний иркутянин подозревается в реабилитации нацизма
Происшествия, 31.03.2022
Подросток размещал публикации о восхвалении нацистской Германии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^