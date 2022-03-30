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В Улан-Удэ извращенец напугал в автобусе девочку

В Улан-Удэ извращенец напугал в автобусе девочку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Инцидент в автобусе произошёл, когда юная горожанка ехала на учёбу

В Улан-Удэ несовершеннолетняя девочка рассказала о том, как в автобусе её домогался неизвестный мужчина. Произошедшее сильно напугало юную горожанку, она назвала это «ужасной историей». Инцидент произошёл в автобусе маршрута №3, когда девочка ехала на учёбу.

- Утром я, как обычно, села на тройку и поехала до учёбы. Всё было нормально до тех пор, пока не зашёл мужчина и не встал ко мне впритык. Поначалу я подумала, что он прижался, потому что в автобусе много народу, но нет, этот он начал тереться об меня своей паховой зоной, - написала подросток в паблике «Аноним 03».

Девочка сильно испугалась и поэтому выбежала из автобуса не на своей остановке. На улице её буквально начало трясти.

- Меня всю трясло, и я не знала, что делать, наверняка кто-нибудь видел, почему нельзя было сделать ему замечание? Я пыталась повернуться, но у меня не вышло, сама я побоялась сказать, подловит меня потом ещё. Сама я несовершеннолетняя, зачем такое делать? – задаётся она вопросом.

Юная улан-удэнка боится, что психологическая травма не пройдёт у неё ещё долго.

В комментариях подписчики «Анонима 03» посоветовали девушке впредь кричать, привлекать внимание и не бояться.

«Если в автобусе были люди, то не нужно было бояться. Нужно было сразу сказать: «Отойди от меня, а то в полицию поедем!» В людных местах нужно кричать громко, а не молчать в тряпочку»,

«Жесть, конечно. Может, в силу молодости девушка побоялась огласки, а так в идеале надо было вслух сказать»,

«Надо было на весь автобус кричать: «Извращенец! Помогите!». Этого урода скрутили бы и вышвырнули из автобуса. А вам не мешало бы заявление написать. Потому что с нашего молчаливого согласия зачастую происходят преступления».

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