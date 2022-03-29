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В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убраться в лесу

В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убраться в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нарушитель срубил 44 сосны

В Бурятии судебные приставы обязали «чёрного лесоруба» очистить от порубочных остатков место незаконной рубки в Хандагатайском лесничестве.

- Ранее 42-летний житель посёлка Новоильинск незаконно вырубил 44 сосны. Оставшиеся порубочные остатки, состоящие из обрезков комлевой части деревьев, в лесу являются пожароопасным фактором, - пояснили в пресс-службе УФССП Бурятии.

После возбуждения исполнительного производства мужчина немедленно очистил территорию леса от порубочных остатков.

черные лесорубы

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