В Улан-Удэ женщина на «Калдине» сбила ребёнка









- Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД и внимательности за рулём транспортных средств. За последние два дня это третье ДТП с участием юных пешеходов, - призывают дорожные полицейские.



Как сообщал «Байкал-Daily», наезды на детей

- Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД и внимательности за рулём транспортных средств. За последние два дня это третье ДТП с участием юных пешеходов, - призывают дорожные полицейские.Как сообщал «Байкал-Daily», наезды на детей произошли накануне, 20 марта . В селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района сбили десятилетнего школьника. А в Улан-Удэ на улице Забайкальская водитель «Тойоты Клюгер» сбил 13-летнюю девочку на «зебре».

Сегодня днём на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Тойота Калдина» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на восьмилетнего мальчика. После чего она также врезалась в автомобиль «Форд Фокус».Мальчика с травмами госпитализировали в больницу. На месте ДТП работают полицейские, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.