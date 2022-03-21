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В Улан-Удэ женщина на «Калдине» сбила ребёнка

В Улан-Удэ женщина на «Калдине» сбила ребёнка
Происшествия, 
Наезд произошёл на ПВЗ

Сегодня днём на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Тойота Калдина» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на восьмилетнего мальчика. После чего она также врезалась в автомобиль «Форд Фокус».

Мальчика с травмами госпитализировали в больницу. На месте ДТП работают полицейские, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



- Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД и внимательности за рулём транспортных средств. За последние два дня это третье ДТП с участием юных пешеходов, - призывают дорожные полицейские.

Как сообщал «Байкал-Daily», наезды на детей произошли накануне, 20 марта. В селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района сбили десятилетнего школьника. А в Улан-Удэ на улице Забайкальская водитель «Тойоты Клюгер» сбил 13-летнюю девочку на «зебре». 
ДТП

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