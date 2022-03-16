В Бурятии в страшное ДТП попала команда юных волейболистов

Личность одного из погибших в крупном ДТП с участием микроавтобуса, вёзшего детей, пока не установлена
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 марта на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» вблизи села Тохой произошло крупное ДТП – столкнулись легковушка «Тойота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», который вёз подростков в столицу Бурятии.
В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили, что в микроавтобусе ехали девять юных спортсменов – волейбольная команда. Дети возвращались с тренером из города Гусиноозёрск с соревнований в Улан-Удэ.
«Тойоту» сильно смяло. 44-летний водитель, а также пассажир легковушки погибли.
Госпитализировали пять человек
Водителя автобуса и детскую волейбольную команду доставили в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. Накануне вечером в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что в приёмном покое обследовали девять человек, в том числе четверых подростков 15-16 лет.
- По данным на 22.38 15 марта, пять человек госпитализированы в Гусиноозёрскую больницу, среди них один ребёнок 15 лет. Трое пострадавших находятся в реанимации. Остальные пострадавшие после получения необходимой медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении, - сообщали накануне поздно вечером в правительстве.
Сегодня утром стало известно, что в больнице остаются пять человек – 48-летний водитель автобуса и четверо пассажиров. Среди госпитализированных – один несовершеннолетний.
- Водитель и четыре пассажира автобуса, в том числе ребёнок 2007 года рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В следственном управлении уточнили, что у госпитализированного ребёнка диагностированы повреждения ног и таза.
Для консультативной помощи в Гусиноозёрск направлен нейрохирург Центра медицины катастроф.
Один из погибших не опознан
Установлено, что погибший 44-летний водитель автомобиля «Тойота Марк II» не имел права садиться за руль. Он был лишён водительских прав.
Личность второго погибшего человека пока не установлена.
- В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии, в том числе личность погибшего пассажира легкового автомобиля. Это мужчина, европейской внешности, на вид 40 лет, - сообщили в Госавтоинспекции.
Проверку начали следователи
Следователи начали доследственную проверку по факту этого ДТП с участием детей.
- В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Будет проверено соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе междугороднего сообщения и дана оценка решению тренера о поездке детей на соревнования указанным способом. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Прокуратура республики взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Селенгинском районе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Бурятии в страшное ДТП попала команда юных волейболистов
Происшествия, Фото:
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