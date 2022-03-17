В Улан-Удэ грабители заперли администратора, чтобы забрать кассовый аппарат

Молодые грабители сбежали через окно



В Улан-Удэ полицейские задержали двух дерзких грабителей, им по 18 и 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В конце февраля молодые люди попытались похитить кассовый аппарат из гостиницы, где распивали спиртное. Парни попросили администратора принять их номер. Пока женщина осматривала комнату, один из них подпер дверь, не давая ей выйти, а второй забрал со стойки ресепшена кассовый аппарат.



Молодой человек направился к входной двери здания, но доступ на улицу оказался заблокирован. Испугавшись, он вернул кассовый ящик обратно (в кассе находились 7 тысяч рублей). Затем грабители, найдя свободный номер, сбежали через окно.



Освободившись, администратор обратилась в полицию.



Позднее подозреваемые дважды ограбили павильон на улице Васильковой. 2 марта 18-летний молодой человек, набрав в пакет спиртное, продукты и сигареты, убежал, не заплатив. 4 марта аналогичным способом имущество из того же павильон похитил его приятель.



Возбуждены уголовные дела о грабежах и покушении на грабёж



Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди нигде не работают.



