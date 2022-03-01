Вор спрятался под тентом, чтобы обчистить павильон стройматериалов
Ночью 22 февраля в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ обратился с заявлением о краже 48-летний индивидуальный предприниматель. Несколькими часами ранее неизвестный украл из его павильона на территории строительной базы около полумиллиона рублей. Деньги вор забрал из кассы, а также нашёл в ящике стола.
Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения на базе. На кадрах было видно, как неизвестный перелез через забор и спрятался под тентом, закрывавшем от снега строительные материалы, рядом с торговой точкой. Мужчина просидел под тентом 1,5 часа. А когда все разошлись, взломал рольставни павильона и проник внутрь.
Примечательно, что на месте кражи вор забыл свой рюкзак с личными документами и бутылку спиртного. Также он растерял на территории базы часть денег – 155 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался бывший продавец павильона - 26-летний горожанин. Сотрудники уголовного розыска задержали его в Баргузинском районе. Туда молодой человек уехал после кражи на такси. Он надеялся спрятаться у родственников.
- По его словам, преступление он совершил под действием алкоголя, а похищенные деньги, которые частично положил в карман куртки, частично в пакет, потерял по дороге. Задержанный нигде не работает, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В МВД уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».
В Улан-Удэ горе-вор растерял 155 тысяч и свои документы
Происшествия, Фото:
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