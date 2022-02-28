Служебная собака нашла у жителя Бурятии «травку»

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Возбуждено уголовное дело



В Бурятии служебно-розыскная собака помогла обнаружить более 1,5 килограмма марихуаны. Наркотики обнаружили у 48-летнего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Бичурского района.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

