Возбуждено уголовное дело
В Бурятии служебно-розыскная собака помогла обнаружить более 1,5 килограмма марихуаны. Наркотики обнаружили у 48-летнего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Бичурского района.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Служебная собака нашла у жителя Бурятии «травку»
Происшествия, Фото:
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