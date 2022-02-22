В Чите осуждённый за взятки экс-преподаватель вернул в бюджет 450 тысяч

Преподаватель вуза делал выпускные работы за студентов



В Забайкальском крае бывший преподаватель железнодорожного вуза возместил в доход федерального бюджета 450 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



- В январе 2021 года приговором Железнодорожного районного суда г бывший преподаватель Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутского государственного университета путей сообщения» (ЗабИЖТ ИрГУПС) признан виновным в совершении пяти преступлений за получение взятки. Ему назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, со штрафом в размере 900 тысяч рублей и лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 3 года 6 месяцев, - говорится в сообщении.



Старший преподаватель кафедры «Подвижной состав железных дорог» ЗабИЖТ ИрГУПС получал взятки за выполнения выпускных квалификационных работ за студентов, проведения нормоконтроля и дачи на них положительного отзыва. Впоследствии студенты получили дипломы о высшем образовании с соответствующей квалификацией. Общая сумма взяток, полученных преподавателем от студентов, составила 450 тысяч рублей.



Согласно действующему законодательству противоправные действия по получению взятки признаются ничтожной сделкой. В связи с чем подлежат применению последствия её недействительности в виде безвозмездного изъятия и обращения в доход государства всего, полученного по сделке. В данном случае – в результате получения взятки.



Читинский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего преподавателя денежных средств в сумме 450 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в доход Российской Федерации.



Суд признал их обоснованными и удовлетворил в полном объёме.



Решение суда вступило в законную силу.



УФССП России по Забайкальскому краю взыскало деньги в доход РФ.



