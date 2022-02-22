В Чите осуждённый за взятки экс-преподаватель вернул в бюджет 450 тысяч

Преподаватель вуза делал выпускные работы за студентов
В Забайкальском крае бывший преподаватель железнодорожного вуза возместил в доход федерального бюджета 450 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
- В январе 2021 года приговором Железнодорожного районного суда г бывший преподаватель Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутского государственного университета путей сообщения» (ЗабИЖТ ИрГУПС) признан виновным в совершении пяти преступлений за получение взятки. Ему назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, со штрафом в размере 900 тысяч рублей и лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 3 года 6 месяцев, - говорится в сообщении.
Старший преподаватель кафедры «Подвижной состав железных дорог» ЗабИЖТ ИрГУПС получал взятки за выполнения выпускных квалификационных работ за студентов, проведения нормоконтроля и дачи на них положительного отзыва. Впоследствии студенты получили дипломы о высшем образовании с соответствующей квалификацией. Общая сумма взяток, полученных преподавателем от студентов, составила 450 тысяч рублей.
Согласно действующему законодательству противоправные действия по получению взятки признаются ничтожной сделкой. В связи с чем подлежат применению последствия её недействительности в виде безвозмездного изъятия и обращения в доход государства всего, полученного по сделке. В данном случае – в результате получения взятки.
Читинский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего преподавателя денежных средств в сумме 450 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки в доход Российской Федерации.
Суд признал их обоснованными и удовлетворил в полном объёме.
Решение суда вступило в законную силу.
УФССП России по Забайкальскому краю взыскало деньги в доход РФ.
В Чите осуждённый за взятки экс-преподаватель вернул в бюджет 450 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Раскрыто мошенничество на 40 миллионов рублей при строительстве путепровода
Молодой вор разбил витрину цветочного магазина и вытащил медведя
Школьников отправили по домам
Автобус от сильного удара с машиной съехал в кювет
Мужчина обманом присвоил миллионы у жителей столицы Бурятии
Молодой человек нанёс мужчине множественные ножевые ранения
Погибшим было от 20 до 44 лет
Он получил компенсацию за незаконное привлечение в 1996 году
У обоих пьяных водителей нет полиса ОСАГО
Инцидент произошёл в кафе
Деньги банкомат выдал через несколько минут после ухода владельца карты
Вор залез в квартиру к спящим людям
На встречу с продавцом украденной техники пришли полицейские
Холодное оружие ему продал знакомый
Инцидент произошёл на улице Каландаришвили