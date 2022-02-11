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Улан-удэнец отсидел за убийство матери, а затем убил отца

Улан-удэнец отсидел за убийство матери, а затем убил отца
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина расправлялся с родителями, когда был пьян

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, от рук которого погиб его отец.

Всё произошло 31 октября 2021 года. По версии следствия, утром мужчина накупил спиртное и пришёл в гости к 64-летнему отцу, жившему в садовом товариществе «Строитель» на окраине Улан-Удэ. Они стали распивать алкоголь.

Под вечер, опьянев, сын улёгся спать, однако спустя некоторое время проснулся от шума. Он увидел, как отец в одиночку продолжает пить купленное им пиво. Из-за этого мужчины поссорились. Сын избил отца кулаками по голове и шее.

Через несколько дней пенсионер скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Во время расследования вскрылся шокирующий факт – ранее мужчина расправился также с мамой.

- Во время сбора сведений, характеризующих обвиняемого, следствием установлено, что мужчина несколько лет назад освободился из исправительной колонии. Он отбывал наказание за аналогичное преступление, совершённое в отношении матери. Мать он также избил до смерти, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Скоро убийца своих родителей вновь предстанет перед судом. 
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