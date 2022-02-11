В Улан-Удэ лихачи сбили 50 дорожных ограждений







За 2021 год было восстановлено более 200 метров сбитых дорожных ограждений.



В пункте 10.1 «Правил дорожного движения РФ» указано, что автомобилист должен брать во внимание состояние дорожного покрытия, сезон и погодные условия. С учётом вышеперечисленного выбирать оптимальную скорость для движения.

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В 2021 году в Улан-Удэ было зафиксировано 50 случаев ДТП, в результате которых были повреждены дорожные ограждения, разделяющие пешеходную и проезжую части. Это в пять раз больше, чем в 2020 году, сообщили в комитете городского хозяйства.По всем случаям виновники ДТП обязаны восстанавливать ущерб. Общая сумма ущерба за прошлый год составила 700 тысяч рублей.