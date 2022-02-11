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В Улан-Удэ лихачи сбили 50 дорожных ограждений

В Улан-Удэ лихачи сбили 50 дорожных ограждений
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Виновники ДТП обязаны восстанавливать ущерб за сбитые ограждения

В 2021 году в Улан-Удэ было зафиксировано 50 случаев ДТП, в результате которых были повреждены дорожные ограждения, разделяющие пешеходную и проезжую части. Это в пять раз больше, чем в 2020 году, сообщили в комитете городского хозяйства.


По всем случаям виновники ДТП обязаны восстанавливать ущерб. Общая сумма ущерба за прошлый год составила 700 тысяч рублей. 

За 2021 год было восстановлено более 200 метров сбитых дорожных ограждений.

В пункте 10.1 «Правил дорожного движения РФ» указано, что автомобилист должен брать во внимание состояние дорожного покрытия, сезон и погодные условия. С учётом вышеперечисленного выбирать оптимальную скорость для движения.

ДТП дорожные ограждения

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