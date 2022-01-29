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В Иркутске задержали водителя, катавшего пассажира на капоте

В Иркутске задержали водителя, катавшего пассажира на капоте
Происшествия,  Фото:screenshot gibdd.38
Молодой человек пообещал больше не нарушать ПДД

Сотрудники ГИБДД с помощью соцсетей выявили водителя, который на капоте автомобиля катал человека.

Полицейские в кратчайшие сроки установили нарушителя, им оказался 19-летний иркутянин. Молодой человек вину свою признал и раскалялся. В отношении него составлено три административных материала.

- Не подумал, совершил ошибку, - так свой поступок объяснил молодой водитель, пообещав впредь подобного не совершать.

Кроме того, ещё три водителя, нарушения которых были зафиксированы и размещены в социальные сети, были привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать действующие правила. По счастливой случайности в этом инциденте никто не пострадал. Следующая халатная попытка нарушить ПДД может привести к трагическим последствиям, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Иркутск ПДД

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