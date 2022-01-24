Недалеко от Иркутска под лёд провалился кроссовер

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водитель успел выбраться, автомобиль не нашли



В выходные к госинспекторам по маломерным судам Иркутского района обратился мужчина с просьбой оказать помощь по поиску утонувшего автомобиля. Оказалось, что водитель кроссовера выехал на лед Иркутского водохранилища в районе деревни Новогрудинино и начал движение в сторону посёлка Патроны. Примерно на половине пути его машина провалилась под лёд и пошла на дно. Мужчина открыл дверь и успел выбраться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Сотрудники ГИМС выехали на предполагаемое место провала, однако из-за выпавшего снега найти его так и не удалось.



Водитель кроссовера оштрафован за выезд техники на лёд вне переправ.



