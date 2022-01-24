Водитель успел выбраться, автомобиль не нашли
В выходные к госинспекторам по маломерным судам Иркутского района обратился мужчина с просьбой оказать помощь по поиску утонувшего автомобиля. Оказалось, что водитель кроссовера выехал на лед Иркутского водохранилища в районе деревни Новогрудинино и начал движение в сторону посёлка Патроны. Примерно на половине пути его машина провалилась под лёд и пошла на дно. Мужчина открыл дверь и успел выбраться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сотрудники ГИМС выехали на предполагаемое место провала, однако из-за выпавшего снега найти его так и не удалось.
Водитель кроссовера оштрафован за выезд техники на лёд вне переправ.
Недалеко от Иркутска под лёд провалился кроссовер
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На помощь ушедшему под лёд мужчине пришли очевидцы
В автоаварии пострадали пожилые люди
Водитель успел выбраться, автомобиль не нашли
Б/у унитаз и раковину вор украл во время ремонта
Девушка ушла, прихватив его вещи
Горе-хозяин забыл, что надо выключить газ, если уходишь
Ребёнок был госпитализирован
Происшествия, 23.01.2022
Пострадавших в результате происшествия нет
Ребёнка заживо растерзали бродячие собаки
У одного из погибших пожарных остались жена и ребёнок
Потерпевший скончался в больнице
Ветеринар пришёл к выводу, что собаку не скидывали с балкона
В квартире женщины нашли пропавшего ребёнка
Без тепла остались жильцы одного дома
Происшествия, 21.01.2022
Авария произошла в пригородном районе