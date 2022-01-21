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В Бурятии преступность снизилась, а раскрываемость выросла

В Бурятии преступность снизилась, а раскрываемость выросла
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
МВД Бурятии подвело итоги 2021 года

Итоги работы за 2021 год озвучили сегодня на заседании коллегии МВД по Бурятии. Краткий итог – уровень преступности снижается, а раскрываемость растёт.

- По итогам работы за 2021 год общий массив преступлений, раскрытых правоохранительными органами, увеличился на 2,4%. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений - на 0,3%, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

На 17% увеличилось количество раскрытых умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, на 0,1% - краж, в том числе краж цветных и чёрных металлов – на 42,9%, угонов – на 10,5%, мошенничеств – на 24,2%, вымогательств– на 17,4%.

Общий удельный вес раскрытых преступлений в целом увеличился на 1,3%. В прошлом году раскрыли почти 57% преступлений (для сравнения, в ДФО средний уровень – 54%, в целом по стране – 52%).

В республике зафиксировано снижение на 23% убийств и покушений на убийство, на 7,6% – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 21,8% – изнасилований и покушений на изнасилование; на 26,8% – грабежей, на 43,8% – хулиганств. Уменьшилось количество краж, в том числе из квартир, транспортных средств, скота, цветных и чёрных металлов, карманных краж, краж сотовых телефонов, угонов.

Также в МВД отметили, что продолжается снижение числа преступлений, совершённых в жилом секторе и в общественных местах.

Всего в республике выявлено более 10 тысяч человек, совершивших преступления.

За год полицейские Бурятии выявили более 680 преступлений экономической направленности (+57%), из которых почти 40% относятся к тяжким и особо тяжким преступным деяниям (+7,7%). Задокументировано 18 налоговых преступлений.

Поставлено на учет 1 209 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 152 – в сфере сбыта.
преступность

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